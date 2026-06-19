Reprueba Torres Sánchez invitación del alcalde "buena onda" (video)
"Al final del día él está ahí, primero, por un voto popular; y segundo, administra recursos públicos", señaló
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Fue incorrecto el actuar de Rafael Olvera Torres, alcalde del ayuntamiento de El Naranjo, al conminar a padres de familias acudir a un evento donde habría "chicas buena onda", señaló J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado.
El funcionario estatal subrayó que el llamado del edil jurídicamente no implica la comisión de un acto delictivo, sin embargo, en el ámbito moral "sí", porque desde el estado no puede caber un exhorto en tales condiciones.
Video: Alcalde de SLP invita a papás a festejo con "chicas buena onda"
Rafael Olvera de El Naranjo lanzó la invitación y recomendó no llevar niños al evento en el Salón Sindical
Enfatizó que las autoridades de los diferentes niveles deben ser responsables en todos los sentidos, porque terminan "siendo un espejo de la sociedad (...) no podemos permitir que ese ejemplo nazca desde una autoridad".
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"Evidentemente es incorrecto que una autoridad con esa condición haga un llamado y una invitación en esos términos. Eso no puede realizarse, porque al final del día él está ahí, primero, por un voto popular; y segundo, administra recursos públicos", remató.
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