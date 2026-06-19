Aradillas reconoce que persisten rezagos en Villa de Pozos

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A pesar de los avances reportados por el gobierno de Villa de Pozos, la demanda de servicios básicos e infraestructura continúa representando uno de los principales desafíos para el municipio.

La presidenta concejal Patricia Aradillas reconoció que aún existen numerosas calles que requieren atención y sectores donde la población demanda mayores apoyos, particularmente en materia de agua potable.

Como muestra de esa necesidad, la funcionaria informó que más de 4 mil familias acuden actualmente a la purificadora gratuita ubicada en la Plaza de las Águilas, considerada una de las zonas más pobladas de la demarcación. El número de beneficiarios ha llevado a la administración a evaluar la instalación de un segundo punto de abastecimiento para ampliar la cobertura del programa.

Aradillas señaló que el proyecto contempla una nueva purificadora en el área de Los Silos, aunque admitió que todavía no existe una fecha definida para su puesta en operación. La medida busca responder a la creciente demanda de familias que buscan reducir el gasto destinado a la compra de agua para consumo diario.

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En paralelo, la presidenta concejal reconoció que las labores de bacheo continúan siendo una tarea permanente debido a la cantidad de vialidades deterioradas que existen en el municipio. Indicó que los trabajos se realizan de manera constante, priorizando las zonas con mayores afectaciones y tránsito vehicular.

A estas acciones se suman las labores de desazolve que actualmente desarrolla el ayuntamiento para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias. Sin embargo, los propios trabajos reflejan los rezagos que enfrenta Villa de Pozos en materia de infraestructura urbana, una problemática que la administración busca atender de forma gradual mientras incrementa la cobertura de servicios básicos para la población.