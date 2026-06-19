Analiza FGE seguir con acusación por desfalco en la Ssa

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Luego que Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de la Secretaría de Salud, fue absuelto del delito de ejercicio abusivo de funciones, el Ministerio Público analizará la causa penal para valorar si la imputación sigue vigente o ya prescribió.

Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien reconoció que también se podrá a consideración, a fin de estudiar si no existe otra circunstancia.

En días pasados, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, manifestó que la FGE será la que determine cómo continuarán las investigaciones para lograr el resarcimiento del monto millonario.

La fiscal general subrayó que, si bien la acusación contra Lutzow Steiner quedó cerrada, la investigación por el delito de ejercicio abusivo de funciones puede reabrirse, pero antes deberá analizarse lo antes referido.

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"El amparo fue concedido para efectos del tema de su responsabilidad, y la Sala (del Poder Judicial del Estado) determinó absolverlo y eso fue la consecuencia del amparo", remató.