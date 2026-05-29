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Denuncian presunto asesinato de dos perros en Cerro de San Pedro

La acusación difundida en redes sociales señala que los animales habrían sido atacados con disparos de arma de fuego

Por El Universal

Mayo 29, 2026 09:03 a.m.
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Denuncian presunto asesinato de dos perros en Cerro de San Pedro
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      La difusión de una denuncia en redes sociales generó indignación entre usuarios de internet, luego de que se reportara la presunta muerte de dos perros por disparos de arma de fuego en las inmediaciones de los campos deportivos conocidos como Los Delfines, sobre el camino viejo a Cerro de San Pedro.

      De acuerdo con la versión compartida por particulares en plataformas digitales, los animales eran paseados por una joven cuando ocurrieron los hechos. La publicación provocó múltiples reacciones de rechazo y llamados para que las autoridades investiguen lo sucedido.

      Usuarios exigieron la intervención de las instancias correspondientes para esclarecer los hechos, determinar si existió maltrato animal y, en su caso, fincar responsabilidades contra quien resulte responsable.

      Hasta el momento, la información disponible corresponde únicamente a señalamientos difundidos por ciudadanos en redes sociales, por lo que será necesario que las autoridades competentes corroboren los hechos y emitan una postura oficial sobre el caso.

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      La denuncia se suma a otras expresiones de preocupación ciudadana relacionadas con la protección y bienestar animal en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

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