Agua de la llave pone en riesgo a las familias

Familias en la zona metropolitana de San Luis Potosí mantienen hábitos de consumo de agua que aumentan su exposición a contaminantes como flúor y arsénico, pese a los riesgos sanitarios asociados a estas sustancias.

UASLP estudio consumo agua en San Luis Potosí

Un estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) detectó que en numerosos hogares persiste el consumo directo de agua de la llave, su uso en la preparación de alimentos y la desinfección de productos sin tratamiento adecuado.

El hallazgo surge de más de mil 500 encuestas aplicadas en la zona metropolitana, donde se identificó que en una misma vivienda pueden coexistir hasta dos o tres de estas conductas de riesgo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desinformación y hábitos de consumo en San Luis Potosí

La investigación, encabezada por la doctora Violeta Méndezcarlo Silva, profesora investigadora de la Facultad de Derecho e integrante del Grupo Universitario del Agua (GUA), se enfocó en medir el nivel de información y la cultura de consumo hídrico entre la población.

Además de los problemas en la calidad del recurso, el estudio evidenció que la desinformación sigue siendo uno de los principales factores que sostienen estas prácticas.

Entre las creencias más extendidas destaca la idea de que hervir el agua o utilizar filtros domésticos basta para eliminar contaminantes, aunque estos métodos no resultan eficaces frente al flúor y el arsénico.

A partir del levantamiento de información, el equipo investigador logró ubicar colonias con mayor exposición y menor conocimiento sobre riesgos sanitarios, zonas donde consideró urgente intervenir para modificar hábitos de consumo y fortalecer la cultura del agua.