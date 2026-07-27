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Fuga de aguas negras afecta a los Olivos

Vecinos denunciaron que el derrame lleva alrededor de una semana y provoca malos olores y proliferación de moscas.

Por Rolando Morales

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Fuga de aguas negras afecta a los Olivos
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      Habitantes de la colonia Rinconada de los Olivos denunciaron un derrame constante e intermitente de aguas negras sobre la calle Los Frutales y zonas aledañas, situación que atribuyen presuntamente a descargas provenientes de la zona donde se ubica la tienda Bodega Aurrerá Constitución, por lo que pidieron a las autoridades investigar el origen del problema y deslindar responsabilidades.

      De acuerdo con los vecinos, desde hace aproximadamente una semana se registra el escurrimiento de aguas residuales en la vía pública, generando una fuerte pestilencia que afecta principalmente a las viviendas ubicadas sobre la calle Los Frutales. Los habitantes señalaron que el olor se intensifica durante el día debido al calor y al constante paso 

      de vehículos.

      Además de las molestias por los malos olores, los colonos reportaron la proliferación de moscas y aseguraron que ya no pueden mantener abiertas puertas ni ventanas de sus hogares. Indicaron que se trata de una situación que no se había presentado anteriormente con la misma intensidad.

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