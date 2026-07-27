"Chicharito" regresa con el Atlético Dallas
Tras ocho meses sin jugar, evita el retiro y continuará su carrera en Estados Unidos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Luego de la incertidumbre sobre su futuro, finalmente, Javier Hernández tiene un nuevo equipo para continuar su carrera como profesional.
Javier Hernández confirma nuevo club y detalles del fichaje
A pesar de que está por cumplir ocho meses sin jugar un solo minuto oficial, el "Chicharito" ha decidido evitar el retiro y regresará a Estados Unidos para seguir su trayectoria.
De acuerdo con Fabrizio Romano, el periodista italiano especialista en el mercado de transferencias a nivel mundial, reveló que el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana ya tiene un nuevo club.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Detalles del acuerdo con Atlético Dallas y su impacto
"Javier Hernández ha acordado unirse al Atlético Dallas, el primer fichaje de la nueva franquicia de la USL Championship. Comenzará a jugar desde 2027, pero contribuirá al proyecto inmediatamente", publicó en sus redes sociales.
no te pierdas estas noticias
"Chicharito" regresa con el Atlético Dallas
El Universal
Tras ocho meses sin jugar, evita el retiro y continuará su carrera en Estados Unidos
Liga MX: La tabla de posiciones al terminar la jornada 2
El Universal
Xolos de Tijuana encabezan la clasificación con seis puntos y mejor diferencia de gol
Hazaña histórica de Isaac del Toro
El Universal
Consigue el tercer lugar en el Tour de Francia y campeón de jóvenes