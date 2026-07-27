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"Chicharito" regresa con el Atlético Dallas

Tras ocho meses sin jugar, evita el retiro y continuará su carrera en Estados Unidos

Por El Universal

Julio 27, 2026 11:29 a.m.
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Chicharito regresa con el Atlético Dallas
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      Luego de la incertidumbre sobre su futuro, finalmente, Javier Hernández tiene un nuevo equipo para continuar su carrera como profesional.

      Javier Hernández confirma nuevo club y detalles del fichaje

      A pesar de que está por cumplir ocho meses sin jugar un solo minuto oficial, el "Chicharito" ha decidido evitar el retiro y regresará a Estados Unidos para seguir su trayectoria.

      De acuerdo con Fabrizio Romano, el periodista italiano especialista en el mercado de transferencias a nivel mundial, reveló que el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana ya tiene un nuevo club.

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      Detalles del acuerdo con Atlético Dallas y su impacto

      "Javier Hernández ha acordado unirse al Atlético Dallas, el primer fichaje de la nueva franquicia de la USL Championship. Comenzará a jugar desde 2027, pero contribuirá al proyecto inmediatamente", publicó en sus redes sociales.

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