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Concluye etapa de registro para Vivienda del Bienestar en Villa de Arista

Hasta el 2 de agosto, la Conavi recibe solicitudes

Por Redacción

Julio 27, 2026 11:01 a.m.
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Concluye etapa de registro para Vivienda del Bienestar en Villa de Arista
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      Del 28 de julio al 2 de agosto concluye la etapa de registro en San Luis Potosí para el programa de Vivienda para el Bienestar, el cual se llevará a cabo en el municipio de Villa de Arista, por lo que los interesados deberán llevar toda su documentación.

      El delegado de la Comisión Nacional de Vivienda en San Luis Potosí, Roger Errejón Alaniz, informó que la sede del registro será el auditorio municipal, en Villa de Arista, ubicado en Insurgentes No. 10, Colonia Centro, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

      Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: no tener casa propia, no contar con Infonavit, Fovissste ni con otro crédito de vivienda, tener ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales.

      Además, explicó que, los documentos que deberán presentar son: identificación oficial con fotografía, CURP del interesado y de los dependientes económicos; comprobante de domicilio, comprobante de ingresos. En caso de matrimonio o concubinato, también deberán presentar los mismos documentos de la pareja.

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      Si el interesado o algún integrante del hogar tiene una discapacidad permanente, deberá presentar también el certificado médico emitido por una institución pública que lo acredite. Para mayor información podrán consultar la página oficial pvb.conavi.gob.mx.

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