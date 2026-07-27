EFT Tapping: la técnica de golpecitos que busca reducir el estrés

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- El EFT Tapping, o Técnica de Liberación Emocional, ha ganado popularidad en redes sociales como una herramienta de autoayuda para afrontar episodios de estrés, ansiedad y tensión cotidiana.

El método consiste en dar golpecitos suaves con las yemas de los dedos sobre determinados puntos del rostro y el cuerpo, mientras la persona se concentra en una emoción o malestar y repite frases de aceptación.

De acuerdo con investigaciones disponibles en PubMed Central, esta combinación de estimulación táctil y enfoque psicológico podría contribuir a disminuir algunos indicadores relacionados con el estrés, como los niveles de cortisol y la frecuencia cardíaca.

Sin embargo, la evidencia científica sobre su efectividad todavía es objeto de estudio. Por ello, el EFT Tapping debe considerarse un recurso complementario y no reemplazar la valoración de profesionales de la salud mental.

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¿Cómo se practica el EFT Tapping?

Una sesión básica comienza con la identificación de la emoción, pensamiento o molestia física que provoca incomodidad. Después, la persona asigna al malestar una intensidad del uno al diez.

Mientras estimula el costado exterior de la mano, conocido como "punto karate", repite una frase que reconozca el problema y promueva la autoaceptación.

Posteriormente, se realizan entre cinco y siete golpecitos en cada uno de los siguientes puntos:

Coronilla.

Inicio de la ceja.

Costado y parte inferior del ojo.

Zona debajo de la nariz.

Barbilla.

Clavícula.

Área debajo de la axila.

Durante el recorrido se recomienda repetir una palabra o frase relacionada con la emoción que se busca regular. Al terminar, se realiza una respiración profunda y se vuelve a evaluar la intensidad del malestar.

La sencillez del procedimiento y la ausencia de instrumentos han favorecido su difusión como una práctica de autorregulación. No obstante, ante ansiedad persistente, crisis emocionales o síntomas que afecten la vida cotidiana, se recomienda buscar atención profesional.