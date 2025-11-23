logo pulso
¡Aguas!, ya se viene el antialcohol decembrino

Asegura Villa Gutiérrez que será grabado el actuar de los agentes

Por Rolando Morales

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
¡Aguas!, ya se viene el antialcohol decembrino

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, puso en marcha el operativo “Conducción Segura”, con el que se reforzarán las acciones para inhibir la conducción bajo los efectos del alcohol durante la temporada decembrina.

El titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que los dispositivos se instalarán inicialmente, cada fin de semana hasta el 15 de diciembre y a partir de esa fecha hasta el 6 de enero, operarán de manera diaria en distintos puntos de la ciudad.

Explicó que durante las revisiones, personal de Justicia Cívica, Derechos Humanos Municipales, Asuntos Internos, Policía Vial, Protección Civil, Secretaría de Salud de Gobierno del Estado participa en distintas tareas para asegurar que el proceso se realice conforme a la ley y garantizando los derechos de los automovilistas.

El funcionario detalló que, cuando un conductor resulte positivo por consumo de alcohol, se notificará a un familiar mayor de edad y con licencia vigente para que acuda por la persona y el vehículo. Si ningún familiar acepta presentarse, se aplicará el Reglamento de Tránsito y el automovilista será retirado de la circulación.

Señaló que todas las intervenciones serán grabadas y monitoreadas para garantizar el respeto a los derechos ciudadanos. El propósito central del operativo, dijo, es evitar accidentes, proteger a terceros y asegurar que la población llegue a casa sin incidentes durante las celebraciones decembrinas.

