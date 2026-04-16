Al alza, cobros de servicios en Tangamanga 1

Ante recientes molestias en redes sociales sobre cobros aplicados al interior del parque Tangamanga I, Cambio de Ruta A.C., realizó un comparativo de 2021 a 2026 en los cobros en 21 conceptos, de los cuales detectó incrementos en nueve de ellos.

Incrementos detectados en cobros del parque Tangamanga I

De acuerdo con la tabla elaborada por la asociación civil, el alza más considerable correspondió a permiso de venta por día (food trucks) al pasar de mil pesos en 2021 a mil 500 en 2026, equivalente a 50 por ciento.

Los otros incrementos de entre 40 y 41.7 por ciento, corresponden a entrenamiento deportivo por dos horas en áreas verdes, entrenamiento deportivo con uso lucrativo por dos horas en las cancha de basquetbol y voleibol de concreto, además del permiso para colocar por un día un toldo o inflable.

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Cuestionamientos sobre cobros en centro acuático Dinoasis

Alzas de entre 25 y 33.3 por ciento se aplican por partido de categorías mayores dos horas (campo soccer pasto), permiso aprovechamiento tres horas (estacionamiento) y permiso de venta por evento (puesto único) -bebidas alcohólicas de baja graduación-.

Para la organización de activismo jurídico ambiental, cualquier cobro aplicado por el acceso al centro acuático Dinoasis resulta ilegal, dado que en la Ley de Ingresos de 2026 no contempla ningún pago.

La información de los ejercicios fiscales 2024 y 2025 no se incorporó a la comparación con rigurosidad verificable, porque el anexo de las respectivas leyes de ingresos no existe.