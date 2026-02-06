Alcalde capitalino informa reducción en todos los delitos

El alcalde Enrique Galindo Ceballos presentó ante las cámaras empresariales, sectores sociales y medios de comunicación los resultados de seguridad al cierre de 2025, donde San Luis Capital registró una reducción en todas las modalidades de robo, una tendencia favorable en la percepción de seguridad de la población y el reconocimiento del Ayuntamiento como uno de los gobiernos municipales más eficaces del país.

Todo ello, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, órganos que confirman que en diciembre la ciudad alcanzó el nivel de delitos más bajo de los últimos 47 meses.

Durante la presentación, el Alcalde subrayó que la validez de estos avances reside en que son evaluados por instancias nacionales. “Es información que no se puede manipular”, enfatizó Galindo Ceballos.

Destacó que, bajo el rigor metodológico y estadístico del Inegi, la Capital es hoy la segunda mejor iluminada del país y la cuarta capital con mayor eficiencia gubernamental, factores que han logrado situar la percepción de inseguridad por primera vez por debajo del promedio nacional.

De acuerdo con la estadística del SNSP, la ciudad consolidó una caída drástica en delitos de alto impacto y patrimoniales. Se reporta una disminución de 54% en homicidio doloso, 83.3% en feminicidio y 75% en secuestro.

En lo que respecta a la seguridad patrimonial, el SNSP confirma bajas sostenidas en todas sus modalidades: el robo de vehículo descendió 34.9%, robo con violencia, robo a negocio, robo a transeúnte y robo en transporte público, también bajaron. Hubo además una reducción de 10.2 por ciento en la incidencia

delictiva total.