Alcalde inaugura la Copa Internacional Azteca de Futbol para Ciegos

Con la entusiasta participación de las selecciones de Brasil, Estados Unidos, Canadá, Perú, México y Chile, el Alcalde Enrique Galindo puso en marcha la Copa Internacional Azteca de Futbol para Ciegos, que pone nuevamente a San Luis Potosí a la vanguardia en el impulso al deporte y se consolida al Ayuntamiento de SLP como un gobierno incluyente.

Al dar la bienvenida a las delegaciones participantes, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos refrendó la política del Gobierno Municipal de abrir espacios para personas con discapacidad no solo en el deporte, sino también en otros aspectos como la cultura, el turismo, la gastronomía “áreas en las que la Capital potosina tiene mucho que ofrecer”.

Durante la inauguración del evento, el Presidente y el Secretario de la Federación Mexicana de Deportes para Ciegos y Débiles Visuales (FEMEDECIDEVI) Efraín Mora García y Pablo Millán, respectivamente, reconocieron que San Luis Capital ha destacado a nivel nacional no sólo por el impulso que le ha dado al deporte en todas sus modalidades, sino también por sus políticas de atención a las personas con discapacidad.

Por su parte, la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, afirmó que únicamente por participar en esta competencia, “todos los deportistas son ganadores, pues dan un ejemplo de cómo se puede superar cualquier barrera cuando hay voluntad”. En el evento inaugural, también se destacó la participación del cuerpo arbitral que dirigirá todo el torneo, encabezado por José Alfredo Martínez Ibarra, Arbitro Internacional por IBSA (International Blind

Sport Association).