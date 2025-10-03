Alcaldía deja sin árboles calles de la Burócratas del Estado

Hace un mes, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí inició a la rehabilitación de cuatro calles en la colonia Burócratas del Estado, para mejorar la vialidad de la zona. Sin embargo, durante los trabajos se registró la tala de varios árboles que, según vecinos, tenían décadas de vida y contribuían al paisaje urbano.

En un recorrido realizado por Pulso, se constató que la calle León Flores, una de las cuatro intervenidas y ubicada junto a la Facultad de Economía de la UASLP, contaba previamente con tres frondosos árboles a lo largo de su extensión, los cuales incluso aparecen registrados en imágenes de archivo de Google Maps. Actualmente, un mes después del inicio de la obra, la calle luce completamente despejada de cualquier ejemplar arbóreo.

El antes y el después/Fotos: Google-Pulso

Lo mismo ocurrió en la calle Luis Magallanes, en donde también fueron talados los árboles de la vía.

Vecinos de esas calles, entrevistados por este medio, aseguraron que fue el propio Ayuntamiento quien ordenó la tala, aunque las autoridades explicaron que uno de los motivos principales fue la afectación al drenaje, ya que las raíces de los árboles provocaban rupturas en los ductos y afectaban el suministro de agua.

Además, algunos vecinos señalaron que el crecimiento de ciertos ejemplares generaba inclinaciones que representaban un riesgo de derrumbe, especialmente durante la temporada de lluvias, poniendo en peligro a peatones, automovilistas y residentes de la zona.

Por otra parte, los vecinos admitieron que fueron consultados sobre el proyecto, pero lamentaron que la tala afectara la cobertura verde de las calles, un factor que, aseguraron, ayudaba a mejorar la calidad ambiental y estética del barrio.