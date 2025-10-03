Continúa suspensión de clases en kinder

Desde hace casi dos semanas, alumnos del Jardín de Niños Gloria Lozano en la colonia La Lomita permanecen sin clases, debido a que la directora de la institución decidió suspender las actividades, a causa de la formación de un hundimiento en el patio central del plantel.

Esta situación ha generado preocupación entre padres de familia y autoridades escolares, quienes señalaron que el problema se localiza en el área central que sostiene los pilares y techos del inmueble, en los que se observan grietas y hundimientos que consideran representa un riesgo para los menores.

“Llevan más de ocho días sin asistir. Los niños reciben tareas a través de sus padres, pero no hay clases presenciales”, explicó uno de los padres afectados, quien también compartió fotografías de las afectaciones estructurales.

Señaló que aunque Protección Civil Municipal realizó una inspección inicial, no se ha emitido un dictamen concluyente, y la dependencia estatal aún no ha intervenido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras lo anterior, los padres esperan que las autoridades educativas intervengan en el caso, pues ya anteriormente en este mismo plantel se habían suspendido las clases por escasez de agua.

Por lo que temen que la prolongada suspensión de clases afecte la preparación académica de los niños, especialmente de quienes este año son de nuevo ingreso y quienes estarían por ingresar a la primaria.