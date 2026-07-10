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Alcantarilla sin tapa en crucero, peligro latente

Se han registrado varios accidentes en esta zona, señalan vecinos

Por Flor Martínez

Julio 10, 2026 03:00 a.m.
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Alcantarilla sin tapa en crucero, peligro latente
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      Una alcantarilla de drenaje sin tapa permanece desde hace varias semanas sobre el cruce de las calles Lanzagorta y Huerta del Nogal, situación que, de acuerdo con vecinos y automovilistas, ya ha provocado algunos incidentes en la zona. Para advertir del riesgo, el sitio fue señalizado de manera provisional.

      Según los testimonios de los habitantes, en ese punto persisten problemas en la red sanitaria lo que deriva en inundaciones, por ello explicaron que durante las lluvias recientes alguien retiró la tapa del pozo de visita para facilitar el desalojo del agua, ya que en ese tramo suele formarse una importante acumulación de agua pluvial. Sin embargo, posteriormente la tapa de concreto ya no fue colocada nuevamente.

      Los vecinos indicaron que la vialidad registra una alta circulación vehicular, especialmente los lunes, cuando se instala el mercado sobre ruedas en la calle Blas Escontría y el tránsito es desviado por Lanzagorta. Esta situación provocó que, en semanas pasadas, algunos automovilistas sufrieran percances al no percatarse del agujero.

      Añadieron los vecinos que, pese a que el pozo de visita continúa abierto y representa un riesgo para conductores y peatones, no se han realizado labores recientes de desazolve en el sector. Incluso, señalaron que la alcantarilla presenta una considerable acumulación de residuos, lo que agrava el problema durante las precipitaciones.

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