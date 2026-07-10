Alertan por fraudes en venta de casas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Neil Selene Castro Ortega, alertó a los potosinos para que no se dejen llevar por letreros instalados en postes que ofrecen venta de inmuebles y un supuesto trato directo.
Precisa que una empresa formal siempre dará la cara y reunirá todos los requisitos fiscales y de solvencia para ejercer el cargo de agente inmobiliario.
Precisó que a partir de la aprobación y entrada en vigor de la "Ley Antilavado", el gente inmobiliario, es alguien muy importante en la operación de compraventa de inmuebles y es tan importante como el papel de un notario público, es decir están obligados a juntar la papelería, tanto de la parte compradora como de la parte vendedora, es decir debe haber una investigación del comprador y una del vendedor.
Cuestionado acerca de aquellos que dicen vender inmuebles con las famosas tiritas que incluyen un número telefónico o un perfil de redes sociales, sucede un hecho que despierta alarma, al ofrecer "trato directo", cuando éste únicamente opera entre el comprador y el vendedor y no entra intermediarios.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"No sé ni porqué le ponen la leyenda ´trato directo´ si no son los dueños, porque luego dicen ´bueno... yo tengo trato directo con el dueño´ pero no es verdad y por lo tanto, no se puede tratar de una operación confiable".
Llamó a los potosinos a tener cuidado con esos anuncios que se encuentran pegados en los postes o en sitios informales, porque no representan garantía alguna de una operación verdadera y mucho menos un prometido ahorro de dinero por una compraventa que a la larga pudiera resultar cara o no realizarse.
Dijo que lo mejor que cualquier cliente puede realizar es buscar directamente a la AMPI, porque el organismo empresarial como tal y de manera institucional, proporciona asesoría para que los clientes no vayan a caer en un fraude.
Recordó que uno de los objetivos consiste en cuidar a los ciudadanos, tanto en la parte compradora como en la vendedora. Pidió que también tomen en cuenta que al buscar comprar o vender su casa.
no te pierdas estas noticias
Fuertes lluvias provocan inundaciones en el norte de la capital
Redacción
Protección Civil mantiene vigilancia y recomienda evitar calles inundadas y conducir con precaución.
Serán peatonales, calles del primer cuadro de Soledad
Flor Martínez
La alcaldía asegura contar con el respaldo mayoritario de comerciantes
Torres Sánchez asegura que hay espacio en presas potosinas
Rubén Pacheco
Autoridades federales y estatales se reunieron para coordinar acciones