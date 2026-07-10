Alertan por fraudes en venta de casas

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El presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Neil Selene Castro Ortega, alertó a los potosinos para que no se dejen llevar por letreros instalados en postes que ofrecen venta de inmuebles y un supuesto trato directo.

Precisa que una empresa formal siempre dará la cara y reunirá todos los requisitos fiscales y de solvencia para ejercer el cargo de agente inmobiliario.

Precisó que a partir de la aprobación y entrada en vigor de la "Ley Antilavado", el gente inmobiliario, es alguien muy importante en la operación de compraventa de inmuebles y es tan importante como el papel de un notario público, es decir están obligados a juntar la papelería, tanto de la parte compradora como de la parte vendedora, es decir debe haber una investigación del comprador y una del vendedor.

Cuestionado acerca de aquellos que dicen vender inmuebles con las famosas tiritas que incluyen un número telefónico o un perfil de redes sociales, sucede un hecho que despierta alarma, al ofrecer "trato directo", cuando éste únicamente opera entre el comprador y el vendedor y no entra intermediarios.

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"No sé ni porqué le ponen la leyenda ´trato directo´ si no son los dueños, porque luego dicen ´bueno... yo tengo trato directo con el dueño´ pero no es verdad y por lo tanto, no se puede tratar de una operación confiable".

Llamó a los potosinos a tener cuidado con esos anuncios que se encuentran pegados en los postes o en sitios informales, porque no representan garantía alguna de una operación verdadera y mucho menos un prometido ahorro de dinero por una compraventa que a la larga pudiera resultar cara o no realizarse.

Dijo que lo mejor que cualquier cliente puede realizar es buscar directamente a la AMPI, porque el organismo empresarial como tal y de manera institucional, proporciona asesoría para que los clientes no vayan a caer en un fraude.

Recordó que uno de los objetivos consiste en cuidar a los ciudadanos, tanto en la parte compradora como en la vendedora. Pidió que también tomen en cuenta que al buscar comprar o vender su casa.