Alertan por incendios en motopatines tras dos explosiones en la capital

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El sobrecalentamiento de baterías de litio en motopatines ya ha provocado dos incidentes atendidos por el H. Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, uno en una oficina y otro al interior de una vivienda hace aproximadamente dos meses. En ambos casos se registraron daños materiales, sin personas lesionadas, informó el comandante Adolfo Benavente Duque.

Aunque hasta el momento no han atendido emergencias relacionadas con baterías de automóviles eléctricos, el comandante advirtió que los motopatines representan un riesgo cuando sus baterías permanecen conectadas a la corriente durante demasiado tiempo. Precisó que los dos casos registrados estuvieron relacionados con la sobrecarga de estos dispositivos.

Benavente Duque explicó que las baterías de litio pueden presentar reacciones internas por sobrecalentamiento o después de recibir algún golpe, lo que puede desencadenar un incremento de temperatura y generar una situación de riesgo. Por ello, señaló que el uso de estos vehículos requiere precauciones tanto durante la recarga como al momento de almacenarlos.

Entre las principales recomendaciones, pidió evitar guardar motopatines y motocicletas eléctricas dentro de las viviendas, especialmente cerca de las salidas, ya que una eventual falla podría bloquear las rutas de evacuación, llenar los espacios de humo y ocasionar daños al mobiliario. En su lugar, sugirió ubicarlos en áreas separadas del espacio habitacional, como patios o zonas al fondo de la propiedad, donde un incidente no ponga en riesgo a sus ocupantes.

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El comandante también insistió en evitar la sobrecarga de las baterías y mantener estos vehículos en un sitio seguro y aislado. Las recomendaciones buscan reducir los riesgos de incendio asociados con las baterías de litio, particularmente en espacios cerrados donde el humo y el fuego pueden dificultar la salida de las personas y extender los daños a toda la vivienda.