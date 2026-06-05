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Alertan por tormentas; prevén granizo y fuertes rachas de viento

Protección Civil advierte que las lluvias más fuertes se presentarían durante las tardes y podrían extenderse en los próximos días

Por Redacción

Junio 05, 2026 07:10 a.m.
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Alertan por tormentas; prevén granizo y fuertes rachas de viento
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      La amenaza de lluvias intensas continuará este viernes en territorio potosino. La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que se mantiene la alerta por tormentas muy fuertes en las cuatro regiones del estado, con posibilidad de granizo, actividad eléctrica y vientos intensos.

      De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían presentarse desde la mañana, aunque las condiciones más severas se esperan a partir de la tarde, cuando aumentará el potencial de tormentas acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

      Las autoridades señalaron que estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, reducción de la visibilidad en carreteras y crecidas repentinas en cauces y pasos de agua, por lo que pidieron extremar precauciones.

      Pese a las lluvias, el ambiente seguirá siendo caluroso a muy caluroso en gran parte del estado. En las zonas serranas, además, persiste el riesgo de incendios forestales debido a las altas temperaturas y la vegetación seca.

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      Protección Civil recomendó a los automovilistas disminuir la velocidad durante las lluvias, mantener encendidas las luces del vehículo y evitar atravesar zonas inundadas. También pidió a la población suspender actividades al aire libre durante las tormentas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

      La dependencia llamó a seguir los reportes meteorológicos durante las próximas horas, ya que las condiciones atmosféricas podrían favorecer la continuidad de lluvias fuertes en distintas regiones de la entidad.

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