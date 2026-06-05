Caen ladrones que ordeñaban tarjetas

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Tres hombres que presuntamente manipulaban distintas tarjetas y terminales bancarias al exterior de una plaza comercial de Soledad fueron detenidos por la Guardia Civil Municipal.

Se trata de René "N", Neythan "N" y Daniel "N", quienes fueron asegurados por los oficiales por probables delitos contra la salud, al encontrarles cocaína tras una inspección.

Cabe señalar, que al momento del registro, se detectó que uno de los detenidos cuenta con distintos antecedentes por delitos como fraude, delitos patrimoniales y narcomenudeo, por lo que es considerado presuntamente un objetivo generador de incidencias delictivas en la zona metropolitana.

En atención a un reporte ciudadano, agentes que realizaban recorridos de vigilancia por la zona comercial, ubicaron a las tres personas que coincidían con las características reportadas, quienes al notar la presencia de las autoridades intentaron retirarse en un vehículo Toyota Corolla en color blanco.

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Tras evitar su marcha solicitándoles el alto y descender del vehículo, se les informó que derivado de un reporte que les involucraba, se les realizaría una inspección preventiva.

Dichos sujetos se identificaron como René "N", Neythan "N" y Daniel "N", de nacionalidad venezolana, a quienes resultado de su inspección les fueron encontrados distintos envoltorios de cocaína, ademas de nueve tarjetas bancarias de distintos bancos y cinco terminales bancarias, las cuales también quedaron aseguradas

Por lo anterior, los tres individuos quedaron en calidad de detenidos por posibles delitos contra la salud.

, para ser presentados ante la autoridad investigadora, junto con los objetos encontrados y el vehículo que tripulaban, para el desarrollo de las indagatorias que se requieran.