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Transporte turístico deberá traer placas estatales: SCT

La dependencia dará una prórroga para que las tramiten

Por Redacción

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Transporte turístico deberá traer placas estatales: SCT
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      CIUDAD VALLES.- Los transportistas turísticos tendrán que tramitar sus placas estatales de servicio turístico, tal como lo hace un taxista, aunque tengan las placas de Turismo Federal, de acuerdo con una reunión llevada a cabo entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y operadores turísticos.

      La titular de la SCT, Araceli Martínez Acosta dijo que el costo de ese plaqueo y de la papelería para regularse como transportista estatal de turismo, tendrá el mismo valor que el de los taxistas (un trámite de más de ocho mil pesos anuales) y es para tener el control y conocimiento de los que se dedican a esta actividad, tanto personas morales como físicas.

      Aunque la licencia federal sirve para transportar a turistas a cualquier destino, dentro del territorio nacional, la regulación estatal es una medida para darle beneficios a los operadores, que, además, son transporte para los visitantes de la región y darán una prórroga para que comiencen a hacer ese papeleo.

      Esto fue informado en una reunión con los operadores, en un salón de eventos de la zona centro de Valles.

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