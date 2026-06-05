MARCHA POR "NI UNA MENOS"
LA CANTANTE SE BAJÓ DEL ESCENARIO Y SE SUMÓ A LA CAMINATA DE ESTE MOVIMIENTO, QUE REUNIÓ A MILES DE PERSONAS FRENTE A LA PLAZA DEL CONGRESO EN BUENOS AIRES
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CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Cazzu se bajó del escenario y fue una de las protagonistas de la marcha por los 11 años de "Ni Una Menos", evento que reunió a miles de personas frente a la Plaza del Congreso en Buenos Aires, una de las movilizaciones más conmovedoras del movimiento.
La jefa del trap argentino, Julieta Cazzuchelli, el verdadero nombre de Cazzu, se sumó a las calles y subió al escenario principal montado frente al Congreso de la Nación. Junto a la actriz Thelma Fardin, fue la encargada de leer el documento oficial de cierre redactado por el colectivo feminista.
Durante su lectura, la artista lanzó un mensaje de fuerte carga política y social ante la multitud. "Hoy, frente al gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal, decimos: nuestras vidas no son desechables. Las vidas de las pibas valen", exclamó.
También denunció "la crueldad ejercida sobre nuestros cuerpos-territorios contra toda forma de sometimiento, explotación y violencia". Finalmente, cerró su discurso con la consigna que ha marcado al movimiento: "¡Ni una menos, vivas, libres y desendeudadas nos queremos!".
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El movimiento, nacido el 3 de junio de 2015 a raíz del femicidio de Chiara Páez, cumplió once años visibilizando la violencia machista.
Cazzu también se expresó a través de sus redes con un contundente mensaje en el que pidió un alto a la violencia de género.
"Somos muchas mujeres las que nos concentramos en un mismo lugar. No importa si coincidimos o no en todos nuestros pensamientos, en nuestras opiniones políticas o de vida. Somos distintas en experiencias, en oportunidades, en salarios y aún así todas estamos atravesadas por la
La cantante, quien es mamá de Inti, fruto de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal, hizo un llamado a los hombres para que reflexionen sobre su actuar y sobre cómo protegen o aprueba el comportamiento de otros hombres.
"Es hora de que nuestros hombres se pregunten qué están haciendo mal. Hasta donde se protegen y se aprueban. Y hasta donde son capaces de llegar para probar su dominación. PAREN DE MATARNOS #NiUnaMenos", escribió.
Cazzu protagoniza la portada de este mes de "Rolling Stone" argentina, donde confiesa, entre otras cosas, que le tiene poca paciencia a las fotos, pues no es una diva ni tiene alma de modelo.
CAZZU
CANTANTE
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