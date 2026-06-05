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Efraín Juárez dejará a Pumas

Sus deseos no pudieron ser complacidos y prefirió marcharse

Por El Universal

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Efraín Juárez dejará a Pumas
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      México.- Cuando parecía indicar que el Club Universidad Nacional finalmente había encontrado un proyecto con estabilidad, encabezado por Efraín Juárez, todo se quebró de la noche a la mañana y la incertidumbre ha vuelto a reinar en la institución auriazul.

      De acuerdo con información recabada por EL UNIVERSAL, el director técnico mexicano no continuará al frente del equipo universitario por "desacuerdos con la directiva".

      Luego de varios días de especulaciones sobre su futuro, fuentes confirmaron que es un hecho que el joven estratega saldrá al no coincidir al 100% con el armado del plantel rumbo al Apertura 2026.

      Efraín tenía intenciones de reforzar a los Pumas para el próximo torneo, sobre todo, después de que alcanzaran la final, porque entendía que una banca con más opciones era el camino para seguir siendo competitivo.

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      Sin embargo, sus deseos no pudieron ser complacidos en su totalidad y prefirió marcharse.

      Juárez, quien no tenía ni un año y medio al frente del club, quedó "molesto" por no alcanzar un acuerdo con la cúpula universitaria y tomó la decisión de salir.

      Cabe resaltar que él tenía la intención de permanecer en la institución que lo vio nacer, crecer y desarrollarse como profesional, al menos durante los próximos seis meses que le quedaban de su contrato.

      Aunque, las diferencias con la vicepresidencia deportiva, encabezada por Antonio Sancho, no le permitieron quedarse con convencimiento y comodidad.

      Es importante aclarar que el entrenador mexicano tenía completo apoyo por parte del presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González, quien "no quiere que se vaya", pero él ya no encuentra motivos para seguir al frente del proyecto.

      De esta manera, su salida de La Cantera es un hecho, sólo falta que equipo la haga oficial.

      Después de apenas un año y tres meses, la etapa Efraín Juárez al frente de los Pumas ha finalizado; se marcha tras dirigir 60 partidos, donde obtuvo 24 victorias, 19 empates y 17 derrotas. El subcampeonato del Clausura 2026 y el devolver la garra a este club fueron los principales "logros" que consiguió durante su mandato.

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