Detienen a pareja por múltiples asaltos a Oxxos

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La Guardia Civil de Soledad detuvo a Ricardo "N" y Tatiana "N" por su posible participación en delitos cometidos contra servidores públicos, quienes además resultaron ser objetivos criminales al contar con antecedentes delictivos por robo a tiendas de conveniencia, en especial Oxxos.

Su detención derivó de los recorridos de seguridad y vigilancia implementados en la colonia Las Palmas, donde oficiales municipales detectaron a una pareja con una niña de nueve años, sosteniendo una discusión que alteraba el orden público. Por lo cual, los agentes intervinieron para informarles que su conducta constituía a una falta administrativa, sin embargo, ambas personas mantuvieron su actitud hostil y ofensiva, agrediendo físicamente a uno de los oficiales durante su actuación policial.

Posteriormente, se les realizó una inspección preventiva, localizándole a Ricardo "N", cincuenta cajetillas de cigarros de diversas marcas en su mochila. Al cuestionarle sobre el origen de la mercancía, confesó haberlas sustraído de una tienda de conveniencia, ya que no pudo acreditar su compra.

Por todo lo anterior, Ricardo "N" y Tatiana "N", ambos de 33 años de edad, para el adecuado desarrollo de las indagatorias correspondientes, quedarían detenidos por el probable delito contra servidores públicos, quedando aseguradas las cajetillas de cigarros y la mochila, para ser presentados ante la autoridad investigadora.

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Por otro lado, la menor de edad quedó bajo resguardo de la Unidad Especializada para la Atención de la Violencia Familiar y de Género (UAVI), para realizar los trámites que garanticen salvaguardar el bienestar físico y emocional de la menor.

Cabe precisar que el detenido cuenta con múltiples antecedentes de detenciones por portación de arma prohibida y robo a tiendas de conveniencia, por lo que es considerado una persona presuntamente generadora de incidencias delictivas en la zona.