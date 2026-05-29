Alertan sobre fraudes por venta de autos en las redes sociales

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La compra de vehículos ofertados en redes sociales continúa representando un riesgo para el patrimonio de las familias potosinas, advirtió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal, Juan Antonio Villa Gutiérrez, quien alertó sobre anuncios falsos y unidades con antecedentes legales o de robo detectadas en plataformas digitales.

El funcionario explicó que, a través de la Policía Cibernética, la corporación ha reforzado labores preventivas para evitar fraudes relacionados con la venta de automóviles usados, principalmente aquellos promocionados mediante redes sociales y sitios de internet.

"En una gran mayoría de las veces hemos detectado anuncios falsos; el producto que se está vendiendo no existe o resulta que tiene algún antecedente de robo de vehículo", señaló el secretario, quien pidió a la ciudadanía evitar depósitos anticipados sin antes verificar físicamente la existencia de la unidad.

Villa Gutiérrez recomendó que, una vez localizado el vehículo, los compradores acudan a instancias de seguridad para revisar tanto la documentación como los números de serie y otros elementos de identificación. Precisó que estas verificaciones pueden realizarse con la Policía de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado o en comandancias de la SSPC capitalina.

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Pese a las recomendaciones, el secretario reconoció que son pocos los ciudadanos que solicitan este tipo de acompañamiento preventivo. Incluso, aseguró que en lo que va de 2026 no se ha recibido ninguna consulta formal para verificar vehículos antes de concretar una compra, situación que consideró preocupante debido al impacto económico que puede generar adquirir una unidad con problemas legales.