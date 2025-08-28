Alertas de EU no afectan el turismo internacional

Ante la emisión de alertas de seguridad de la administración estadounidense para viajar a territorio nacional, Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno Federal, dijo que tales medidas no afectan el turismo internacional al país.

“Las alertas han estado siempre, no cambiaron; tienen el mismo nivel, lo que cambió fue la plataforma, pero nosotros estamos trabajando con los estados para decir que quienes visiten México son bienvenidos”, comentó.

Para sustentar su afirmación, reportó que, en lo que va del 2025 se registra un 6.4 por ciento más de turismo estadounidense y un 11.8 por ciento de turismo internacional en el primer semestre de este año.

Previo a realizar un recorrido por pabellones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), afirmó que, si bien en la actualidad San Luis Potosí reporta un 28 por ciento más de pasajeros aéreos, se buscará ampliar más rutas a Estados Unidos y Canadá.

En entrevista, Rodríguez Zamora remarcó que los viajeros de la Unión Americana pueden llegar tanto a San Luis Potosí, como a las las 31 entidades federativas del país.

“Es importante no alarmarse, decirles que México está de moda, así como San Luis Potosí y los otros 31 (estados), porque los números son ascendentes”, sostuvo la entrevistada.

Hace unas semanas, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, declaró que las alertas del gobierno estadounidense en materia de seguridad hacen referencia a todo el país, no sólo a San Luis Potosí, donde la entidad no se encuentra en números rojos.

Aunque San Luis Potosí mantuvo el nivel 2 en las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Estado a sus ciudadanos, el segundo nivel más seguro, el gobierno de Donald Trump agregó el terrorismo a los motivos de riesgo en la entidad.