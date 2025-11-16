Alista P.C. albergue por temporada invernal

La Dirección de Protección Civil Municipal, inició los preparativos para la operación del albergue temporal que dará atención a personas en situación de vulnerabilidad durante la temporada invernal.

Debido al descenso de temperaturas en San Luis Potosí, la dependencia sostuvo una reunión con varias áreas del Ayuntamiento para definir la estrategia de funcionamiento del refugio, previsto para abrir del 1 de diciembre al 15 de febrero, aunque el periodo podría ajustarse según las condiciones del clima.

En el encuentro participaron representantes de Servicios Municipales, el DIF Municipal, Derechos Humanos y Servicios Generales. Las áreas acordaron una coordinación más estrecha para garantizar que el espacio funcione adecuadamente y brinde atención oportuna a quienes lo necesiten, especialmente a personas que viven en situación de calle.

El albergue se habilitará en las instalaciones de Protección Civil Municipal, ubicadas en Coronel Romero 1287, en la colonia Himno Nacional Segunda Sección. El servicio operará de 19:30 a 8:00 horas, ofreciendo un espacio seguro para resguardarse del frío.

Quienes ingresen recibirán una revisión médica básica, artículos de higiene personal, acceso a regaderas y una cena caliente. Además, Protección Civil reforzará los recorridos nocturnos para detectar a personas que duermen en la vía pública y ofrecerles, de manera voluntaria, el traslado al refugio.