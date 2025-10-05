Alistan iniciativa para regularizar la venta de casas

Ante el incremento de fraudes relacionados con la compraventa de bienes inmuebles, el diputado César Arturo Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, dio a conocer que presentará junto con el diputado Luis Emilio Rosas Montiel una iniciativa para establecer reglas claras en la operación de los agentes inmobiliarios en San Luis Potosí.

El legislador explicó que la propuesta surgió tras una reunión con Olga Leticia Lanuza, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), quien manifestó preocupación por la falta de control en el sector y la facilidad con la que personas sin registro ofrecen servicios inmobiliarios. Según Lara Rocha, actualmente hay alrededor de 300 agentes registrados ante la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), aunque el número real podría superar los 3 mil o 4 mil en todo el estado.

La iniciativa contempla la creación de un padrón estatal de agentes inmobiliarios, la asignación de un número identificador y la obligación de hacerlo visible en toda promoción de servicios, para que los ciudadanos puedan confirmar si se trata de un profesional certificado. “Esta situación ha permitido la aparición de personas que se hacen pasar por agentes para engañar a compradores o arrendatarios, lo que lleva a la pérdida del patrimonio de las personas, que es lo que más nos preocupa”, advirtió.

Lara Rocha agregó que tienen conocimiento de casos de fraude señalados por la Fiscalía General del Estado (FGE), los cuales están bajo investigación, y no descartó la posible participación de notarios o personal del Registro Público de la Propiedad. “Exhortamos a la autoridad a continuar con las investigaciones y a la ciudadanía a ser cuidadosa en el tema inmobiliario”, puntualizó.

