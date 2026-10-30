Ampliación de ciclovías se mantiene detenida
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El Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene pendiente la ampliación de la red de ciclovías, pese a contar con recursos y un proyecto para habilitar más de 70 kilómetros de infraestructura, debido a las diferencias entre colectivos ciclistas y comerciantes, reconoció el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
El edil señaló que, aunque se han realizado más de 20 reuniones de trabajo para alcanzar acuerdos, las posturas siguen divididas sobre las vialidades donde deberían instalarse estos espacios. Ante ello, adelantó que buscará plantear un nuevo esquema que permita avanzar sin afectar a los sectores involucrados.
Uno de los puntos de mayor desacuerdo es la avenida Venustiano Carranza, donde comerciantes mantienen su rechazo a la instalación de ciclovías. Galindo indicó que una de las alternativas propuestas consiste en retirar la infraestructura de uno de los lados para habilitar un carril bidireccional, conservar los espacios de estacionamiento y extender la conexión hacia Morales.
De concretarse, la propuesta permitiría integrar un circuito de aproximadamente 16 kilómetros con conexiones hacia la glorieta Bocanegra e Himno Nacional. Sin embargo, el alcalde reconoció que la alternativa tampoco ha logrado el consenso de los colectivos ciclistas.
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Galindo aseguró que buscará concretar algún proyecto antes de concluir su administración, al señalar que el municipio ya cuenta con un reglamento de movilidad ciclista y mantiene el programa San Luis en Bici, mediante el cual se han entregado alrededor de 2 mil bicicletas y se prevé distribuir otras mil más.
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