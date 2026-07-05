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Ampliación de la vía alterna sur busca reducir el tráfico en la carretera 57

El proyecto incluye conexión con Villa de Reyes y carretera paralela a la 57 hacia Querétaro.

Por Rubén Pacheco

Julio 05, 2026 12:14 p.m.
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Ampliación de la vía alterna sur busca reducir el tráfico en la carretera 57
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      La ampliación de la vía alterna sur no solamente favorecerá a los residentes del sector poniente que se trasladan a la zona industrial de San Luis Potosí, sino también a los visitantes foráneos procedentes de la Ciudad de México y Querétaro.

      Así lo aseveró el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien dijo que, una vez concluida la obra consistente del Eje 122 al Eje 140, quienes arriben a la capital potosina podrán ingresar a través de esta vialidad evitando el tráfico del bulevar San Luis o rúa 57.

      Exteriorizó que a la par de esta obra, el grupo META desarrolla un proyecto de una carretera del eje 140 al municipio de Villa de Reyes, y a su vez, la conexión con la edificación de una la San Luis Potosí-Querétaro, paralela a la 57.

      Con ello, el mandatario estatal adujo que los visitantes no solo llegarán al sector fabril, sino también a la zona sur de la capital potosina y de ahí movilizarse al Centro Histórico sin tener que pasar por la carretera 57 casi llegando al distribuidor vial Benito Juárez.

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      "Prevé ya prácticamente desalojar el 30 por ciento (del tráfico vehicular) de las 57, y además que este eje carretera lo vamos a pegar. Va a empezar a la par del proyecto del grupo META", remató.

      Reiteró que en próximas fechas comenzará la construcción del paso superior, ubicado en la glorieta de la carretera a la salida Guadalajara.

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