Galindo: Desfogue de San José pudo aprovecharse con Las Escobas

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que la construcción de la presa Las Escobas habría sido una de las principales alternativas para aprovechar una mayor cantidad de agua en la zona metropolitana y reducir la necesidad de desfogues en la presa San José. Sin embargo, señaló que, pese a haber sido anunciada y prometida, actualmente no existe avance alguno en ese proyecto.

El edil explicó que la presa Las Escobas estaba contemplada aguas arriba de San José, con el objetivo de retener parte de los escurrimientos provenientes de esa región, lo que permitiría almacenar más líquido y administrar de mejor manera el recurso hídrico destinado al abastecimiento de la capital potosina y municipios conurbados.

Respecto al reciente desfogue de la presa San José, Galindo Ceballos aclaró que se trata de una medida preventiva que forma parte de los mecanismos de operación del embalse desde hace más de un siglo. Indicó que estas acciones se realizan cuando los niveles de almacenamiento son elevados y existen pronósticos de lluvias importantes, con el fin de evitar riesgos de desbordamiento.

Añadió que la liberación de agua se efectúa de manera controlada para generar espacio que permita captar nuevas precipitaciones. Comparó el proceso con un recipiente al que continúa ingresando agua, por lo que es necesario liberar parte del contenido para mantenerlo en condiciones seguras de operación.

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Finalmente, el presidente municipal contrastó la situación de la presa San José, que actualmente cuenta con niveles favorables de almacenamiento, con los constantes problemas del sistema El Realito. Señaló que cada falla de esa infraestructura deja sin suministro a más de 75 colonias y obliga a desplegar pipas para atender a la población, por lo que consideró contradictorio que mientras existe agua suficiente en una presa, persistan problemas de abasto por las deficiencias de otro sistema.