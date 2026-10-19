Analiza P. Aradillas buscar otro cargo

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La concejal presidenta de Villa de Pozos, Patricia Aradillas, dejó abierta la posibilidad de buscar otro cargo de elección popular en 2027 y señaló que su permanencia al frente del municipio dependerá de las decisiones que tome el Congreso del Estado.

Cuestionada sobre sus aspiraciones políticas rumbo al próximo proceso electoral, la funcionaria evitó confirmar si participará en la contienda y sostuvo que, por ahora, no ha abordado ese tema, pues se mantiene concentrada en las responsabilidades que tiene al frente del nuevo municipio.

"Nosotros estamos aquí por una asignación que nos hizo el Congreso del Estado", expresó Aradillas, quien reiteró que mantiene el compromiso de continuar con las labores que le fueron encomendadas desde el inicio de su gestión.

La concejal presidenta se encuentra de licencia en el Congreso del Estado desde 2025, cuando dejó temporalmente sus funciones legislativas para asumir la titularidad de la administración de Villa de Pozos, luego de la designación realizada por el Poder Legislativo.

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Por ahora, Aradillas no ha definido si buscará una candidatura para las elecciones de 2027 ni si pretende regresar a sus funciones legislativas. Su continuidad al frente de Villa de Pozos está sujeta a las determinaciones que correspondan al Congreso del Estado.