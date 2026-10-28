Analizan modificar el contrato de El Realito

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El Gobierno de San Luis Potosí analiza modificaciones al contrato de la presa El Realito, que mantiene con la empresa Aquos, debido a las fallas en el sistema y a las condiciones administrativas del acuerdo, cuya vigencia concluirá dentro de casi una década, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

El funcionario señaló que la dependencia trabaja con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) en un diagnóstico que contempla tanto los aspectos administrativos como el funcionamiento integral del sistema, particularmente el acueducto, que ha concentrado los principales daños.

Explicó que entre las alternativas se encuentra realizar un convenio modificatorio o implementar medidas administrativas que permitan cambiar las condiciones actuales del contrato, al considerar que es necesario revisar sus términos y evitar que resulten desfavorables para el Estado.