Analizan poner tope al aumento de rentas

La llegada de industria y trabajadores presiona el mercado inmobiliario en San Luis Potosí, señala el legislador.

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Analizan poner tope al aumento de rentas

El presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, César Arturo Lara Rocha, abrió la puerta a que en San Luis Potosí se analice una regulación para limitar el incremento anual de las rentas, similar a la recientemente avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la Ciudad de México.

Comisión de Desarrollo Territorial analiza tope a rentas

El legislador consideró que el criterio del máximo tribunal tiene "aspectos positivos", en particular al reconocer la vivienda como un tema social y no únicamente comercial.

En entrevista, señaló que vincular los aumentos al índice inflacionario "no es nada descabellado" y podría servir para evitar abusos en un contexto donde, admitió, hay zonas del estado en las que las rentas han crecido por encima de la inflación. Atribuyó este comportamiento a la llegada de industria y de personas que arriban a trabajar a la entidad, fenómeno que —dijo— ha presionado el mercado inmobiliario.

Incremento de rentas en zonas metropolitanas y turísticas

Indicó que el incremento en los precios de arrendamiento se concentra principalmente en la zona metropolitana —Capital, Soledad, Villa de Reyes y Villa de Pozos—, aunque también mencionó municipios turísticos como Real de Catorce y regiones de la Huasteca.

