Analizan poner tope al aumento de rentas
La llegada de industria y trabajadores presiona el mercado inmobiliario en San Luis Potosí, señala el legislador.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, César Arturo Lara Rocha, abrió la puerta a que en San Luis Potosí se analice una regulación para limitar el incremento anual de las rentas, similar a la recientemente avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la Ciudad de México.
Comisión de Desarrollo Territorial analiza tope a rentas
El legislador consideró que el criterio del máximo tribunal tiene "aspectos positivos", en particular al reconocer la vivienda como un tema social y no únicamente comercial.
En entrevista, señaló que vincular los aumentos al índice inflacionario "no es nada descabellado" y podría servir para evitar abusos en un contexto donde, admitió, hay zonas del estado en las que las rentas han crecido por encima de la inflación. Atribuyó este comportamiento a la llegada de industria y de personas que arriban a trabajar a la entidad, fenómeno que —dijo— ha presionado el mercado inmobiliario.
Incremento de rentas en zonas metropolitanas y turísticas
Indicó que el incremento en los precios de arrendamiento se concentra principalmente en la zona metropolitana —Capital, Soledad, Villa de Reyes y Villa de Pozos—, aunque también mencionó municipios turísticos como Real de Catorce y regiones de la Huasteca.
