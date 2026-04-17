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Anuncia alcalde JMN cambios en su gabinete

Esto, ante el bajo rendimiento de algunos funcionarios, dice

Por Flor Martínez

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
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Anuncia alcalde JMN cambios en su gabinete

Ante el bajo rendimiento de algunos funcionarios, el alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, anunció que en próximos días se realizarán cambios de algunos directores de áreas.

Refirió que los ajustes en direcciones de área serán principalmente en aquellas relacionadas con la atención ciudadana, con el objetivo de mejorar el servicio que se brinda a la población.

Señaló que estos cambios responden a la necesidad de que todo el equipo de trabajo mantenga un ritmo constante y comprometido, evitando que solo algunos funcionarios carguen con la responsabilidad operativa mientras otros aflojen la dinámica de trabajo.

"Tenemos que estar en ese ritmo, no podemos nada más cinco o seis estar jalando a todo el equipo y los otros cómodamente sentados", expresó. Indicó que, aunque las modificaciones aún no se concretan, éstas podrían darse en los próximos días, de los cuales se contemplan al menos tres cambios clave en áreas de atención al público.

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Explicó que cada dirección tiene la responsabilidad de atender y resolver las situaciones que se presenten, por lo que es fundamental que los titulares cumplan con su función sin necesidad de que el alcalde intervenga en todos los casos.

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