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Diana Ruelas deja curul sin explicación

Por Ana Paula Vázquez

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
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Diana Ruelas deja curul sin explicación

Sin explicar los motivos ni el tiempo de ausencia, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Ruelas Gaytán, dejó su cargo en el Congreso del Estado tras solicitar licencia por tiempo indefinido, efectiva desde el 15 de abril.

En su lugar, la suplente María Antonia Castro Castañeda asumió la diputación aprobada por mayoría por el distrito X de Soledad de Graciano Sánchez, luego de rendir protesta durante la sesión del pleno en la que se dio trámite a la solicitud.

Con su incorporación, también tomó la presidencia de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, posición que ocupaba Ruelas Gaytán, y se integró a las funciones legislativas. Castro Castañeda cuenta con experiencia en la administración municipal de Soledad, donde ha trabajado.

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