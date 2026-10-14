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Anuncia Gámez Macías arremetida contra EGC

El diputado dice que el Ayuntamiento le paga honorarios al dirigente estatal del PAN

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Anuncia Gámez Macías arremetida contra EGC
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      Una auditoría especial a la nómina y las contrataciones del Ayuntamiento de San Luis Potosí, denuncias electorales y un eventual juicio político contra Enrique Galindo Ceballos son las acciones que anunció el Congreso local, ante los presuntos pagos de honorarios a Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal del PAN, para quien se habrían destinado recursos municipales.

      El anuncio fue realizado por Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Directiva del Congreso y diputado del PVEM, quien sostuvo que solicitará la intervención del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) para revisar las contrataciones, comprobar que los servicios se hayan prestado y determinar si los pagos cuentan con justificación.

      Advirtió que, si se acreditan irregularidades, promoverá un procedimiento de juicio político contra las autoridades municipales responsables.

      El legislador también anunció denuncias ante el CEEPAC, el INE y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales por el posible uso de recursos públicos en beneficio de un dirigente partidista.

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      Afirmó que cuenta con documentación sobre el presunto uso de directores de área, asesores y otros servidores públicos municipales en campañas de propaganda y desprestigio contra opositores, aunque no presentó los mencionados documentos.

      Al ser cuestionado sobre la cuenta pública municipal de 2025, Gámez Macías confirmó que existen observaciones pendientes de solventar relacionadas con nóminas, obras que no cumplirían con su clasificación o espesor y servicios públicos erogados sin justificación. No precisó si esas observaciones corresponden a los pagos señalados al dirigente panista ni si existe una resolución que determine responsabilidades.

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