Anuncian feria para tramitar pasaportes de EU en agosto

El Gobierno del Estado informó que en agosto se realizará la décimo octava edición de la Feria de Pasaportes Americanos, dirigida a personas nacidas en Estados Unidos con ascendencia potosina.

De acuerdo con el Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), la jornada se llevará a cabo durante las primeras semanas de ese mes y prevé beneficiar a más de 60 personas con trámites de primera vez y renovación.

El titular del IMEI, Luis Enrique Hernández Segura, indicó que ya se encuentra abierta la recepción de documentos para quienes deseen iniciar el proceso. Entre los requisitos se encuentra el acta de nacimiento estadounidense original, además de otros documentos de identificación.

La dependencia estatal señaló que esta feria busca facilitar los trámites consulares para población con doble nacionalidad, aunque no se detallaron sedes ni fechas específicas para su realización.

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