Quitarían concesión a violentos taxistas

Taxistas involucrados en el intento de linchamiento contra un operador de camión en la carretera a Rioverde podrían perder sus concesiones. La presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicación y Transportes del Congreso del Estado, la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza, confirmó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ya interviene en el caso y contempla sanciones que podrían escalar hasta ese nivel.

"Sí va a haber unas sanciones", sostuvo la legisladora, al señalar que la titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, "ya está tomando cartas en el asunto". Indicó que las unidades participantes ya están identificadas y que se revisa la posibilidad de retirarles la concesión, aunque precisó que será la autoridad estatal quien determine el alcance de las medidas.

El hecho ocurrió el pasado 21 de abril, tras un choque entre un taxi y un camión de la ruta San José de Gómez–Satélite, presuntamente provocado por una maniobra imprudente del operador del transporte urbano. El impacto dejó personas lesionadas y derivó en una persecución: el taxista pidió apoyo a otros conductores, quienes siguieron al camión hasta interceptarlo en la zona de Jassos.

Ahí, varios taxistas le cerraron el paso a la unidad y descendieron para intentar agredir al operador, lo que derivó en el señalamiento de posibles responsabilidades más allá del percance vial.

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Jáuregui Mendoza reconoció que este tipo de hechos se repiten y planteó endurecer las sanciones. "Cada vez es más común ver actos violentos por parte de taxistas", advirtió. Señaló que desde el Poder Legislativo se analiza impulsar un exhorto o una iniciativa para frenar estas conductas, mientras la SCT define las sanciones.