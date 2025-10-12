logo pulso
Anuncian trabajos en el drenaje de avenida de las Cascadas

En días pasados vecinos reportaron fuertes escurrimientos durante las lluvias recientes

Por Rolando Morales

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el Ayuntamiento mantiene trabajos de drenaje y canalización en la avenida de las Cascadas, en el fraccionamiento Aguaje, donde los vecinos han reportado fuertes escurrimientos durante las lluvias recientes.

Galindo aclaró que los escurrimientos no provienen de la zona de la Fenapo, como señalan algunos vecinos, sino que se trata de un flujo natural de agua proveniente de áreas más elevadas. “Sí tenemos un diagnóstico; yo personalmente he ido dos o tres veces. Es un escurrimiento natural que viene de muy arriba, por eso estamos poniendo nuevos drenajes, porque los anteriores no aguantan”, afirmó.

El alcalde explicó que parte del problema se debe a que en varias privadas se construyeron bardas que bloquean el paso del agua, lo que ocasiona represamientos e inundaciones. “No quitamos las bardas, pero las estuvimos abriendo para que el agua circule. Eso mejoró la condición en estos días”, comentó.

Asimismo, reconoció que el Aguaje se asienta en una zona naturalmente húmeda. “El nombre lo dice: el aguaje es una zona de muchísima agua. No es un tema solo de infraestructura, sino de ubicación geográfica, porque el agua baja por ahí”, señaló el alcalde.

Galindo Ceballos agregó que el crecimiento urbano desordenado y la irregularidad en la tenencia de la tierra agravan la situación. “Muchas de estas zonas son irregulares, ejidales o comunales, sin drenaje, tomas de agua ni pavimento. Aun así, estamos trabajando, y ahora mismo se instala un nuevo drenaje en la parte alta del 5 de Mayo para evitar más afectaciones”, concluyó.

