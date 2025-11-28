Apenas analiza el TEE impugnación a Aradillas

Continúa en trámite el proceso de impugnación en contra del nombramiento de Martha Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejala del municipio de Villa de Pozos, a fin de resolver su admisión o desechamiento, informó Denisse Adriana Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEE).

El pasado 19 de noviembre, ocho habitantes poceños promovieron un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano para impugnar el decreto mediante el cual el Congreso del Estado designó a la diputada local del PVEM como presidenta concejal del nuevo municipio.

Porras Guerrero precisó que este miércoles el tribunal recibió el informe circunstanciado o justificado del Congreso del Estado, en cuya documentación el Poder Legislativo sostiene la legalidad del acto impugnado, es decir, la renuncia de Teresa Rivera Acevedo y el nombramiento de Aradillas Aradillas.

Complementó que, una vez recibido se remitió a la ponencia instructora para que se entre al estudio de los requisitos o no de admisión o de procedibilidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Es decir, apenas ayer (miércoles) llegó el informe donde tiene que constar que se publicó el medio de impugnación durante 72 horas para que puedan acudir o no terceros interesados; ya transcurrieron las 48 horas que tuvo el Congreso del Estado para armar su informe y hoy (jueves), seguramente está ingresando a la ponencia instructora de manera formal”, expuso.

Por lo tanto, describió que desde el jueves comenzaron a correr los tres días para su admisión o desechamiento.

Matizó que, si en dicho plazo no procede el desechamiento, es presumible la admisión por parte de la ponencia, sin embargo, no significa que el proyecto vaya en un sentido o en otro, sino que simplemente se estudiaron los requisitos legales para el ingreso del medio de impugnación y se seguirá el estudio de fondo.