Paran partidos presupuesto del Ceepac

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A cinco días del plazo para entregar el proyecto presupuestal de 2027, seis acuerdos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) siguen sin discutirse ni aprobarse, luego de que representantes de partidos políticos reclamaron que la documentación no llegó con suficiente anticipación para su análisis.

Reclamos de partidos políticos y consecuencias

Entre los asuntos pendientes están el gasto del organismo y el financiamiento público para los partidos. La lista incluye también las remuneraciones de quienes integrarán los comités municipales y las comisiones distritales electorales, la distribución de recursos adicionales para partidos locales desde octubre de 2026, la plataforma "Candidatas y Candidatos, Conóceles" y la convocatoria para aspirantes independientes a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.

El reclamo fue respaldado por Movimiento Ciudadano (MC), PRI, Morena y Somos. Marco Antonio Zavala Galeana, representante de MC, advirtió que discutir proyectos completos sin tiempo suficiente para revisarlos podía comprometer la legalidad de las decisiones y dar lugar a impugnaciones. Alicia Nayeli Vázquez, representante de Somos, cuestionó que la notificación sobre la disponibilidad de los documentos se hiciera por WhatsApp y no mediante un escrito formal.

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Postura del Consejo y próximos pasos

La consejera presidenta, Paloma Blanco López, sostuvo que el artículo 35 del Reglamento de Sesiones permite remitir documentación adicional y propuso leer los proyectos durante la sesión. No obstante, el Consejo General aprobó retirar los seis puntos del orden del día. Los consejeros Graciela Díaz Vázquez y Juan Manuel Ramírez García reconocieron la importancia de los asuntos, pero señalaron la necesidad de respetar los plazos para que las representaciones partidistas puedan analizarlos.

La propuesta presupuestal contempla los gastos del proceso electoral 2026-2027, incluida la renovación de la gubernatura, entre otros asuntos. Con la discusión aplazada, el organismo deberá volver a someter los acuerdos al Consejo General antes de continuar con el procedimiento presupuestal; la siguiente sesión extraordinaria está prevista para el lunes 12 de octubre, a las 14:00 horas, en modalidad virtual.