Aplicará Soledad un 60 % de descuento en multas de tránsito

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Un descuento del 60 por ciento en multas de tránsito aplicará el Ayuntamiento de Soledad del 17 de noviembre al 16 de diciembre, mediante una campaña dirigida a conductores que mantienen adeudos pendientes y buscan recuperar documentos vehiculares retenidos por infracciones.

El titular de Seguridad Vial y Movilidad, Miguel Ángel Hernández Hernández, informó que el beneficio abarcará las multas en general, con excepción de aquellas relacionadas con conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias ilícitas, así como las consideradas graves, entre ellas las derivadas de accidentes de tránsito de alto impacto.

Explicó que el programa permitirá a los automovilistas regularizar su situación y recuperar documentos que permanecen bajo resguardo del Ayuntamiento, como placas vehiculares, licencias de conducir y tarjetas de circulación, necesarios para realizar diversos trámites.

Precisó que el descuento también podrá aplicarse a infracciones con una antigüedad de hasta cinco años, por lo que llamó a los conductores con adeudos acumulados a aprovechar el periodo establecido para ponerse al corriente.

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Respecto a las infracciones más recurrentes en el municipio, señaló que destacan el uso de dispositivos electrónicos mientras se conduce, circular sin placas vigentes y no portar el equipo de protección correspondiente, faltas que continúan registrándose entre los automovilistas.

El funcionario indicó que esta campaña, busca facilitar el pago de sanciones y fomentar el cumplimiento de las disposiciones de tránsito.