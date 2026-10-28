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Aplicarán operativo en Los Molinos y El Palmar por fiesta

Por Leonel Mora

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Aplicarán operativo en Los Molinos y El Palmar por fiesta
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      Dado el arraigo que tiene la devoción a San Judas Tadeo en Villa de Pozos, donde se le considera una de las figuras religiosas más veneradas después de San Francisco de Asís, las autoridades municipales pondrán en marcha un operativo especial de vigilancia y vialidad para acompañar las celebraciones de este 28 de octubre y procurar que terminen con saldo blanco.

      La estrategia de la Guardia Civil Municipal se aplicará principalmente en el fraccionamiento Los Molinos y la colonia El Palmar, puntos donde tradicionalmente se concentra un importante número de fieles, comerciantes y visitantes durante esta festividad.

      El director de la corporación, David Valdivia Carranza, informó que la vigilancia se enfocará en detectar y atender oportunamente cualquier situación de riesgo. Asimismo, subrayó que no hay autorización para bailes públicos ni presentaciones musicales, por lo que se evitará la instalación de toldos, escenarios o estructuras similares.

      A su vez, el director de Vialidad, Juan Ramón Velázquez Urista, dijo que habrá recorridos de supervisión y, de ser necesario, ajustes a la circulación vehicular para facilitar el tránsito peatonal y reducir congestionamientos en las zonas de mayor afluencia. El operativo iniciará a las 3:00 de la tarde de hoy y permanecerá vigente hasta la medianoche.

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