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Apoyó el Verde reforma catastral

Por Redacción

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Apoyó el Verde reforma catastral
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      La bancada potosina del Verde en el Congreso de la Unión respaldó con su voto la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una reforma que ha generado advertencias de la oposición por el riesgo de que la actualización de los valores catastrales derive en incrementos del impuesto predial para millones de propietarios en México.

      Gilberto Hernández Villafuerte y el resto de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), junto con la senadora González Silva, formó parte del bloque que respaldó la iniciativa, aprobada en el Senado con 69 votos a favor y 32 

      en contra.

      Aunque la legislación no establece un aumento automático del predial, sí impulsa la actualización permanente de los registros catastrales y busca que los valores de los inmuebles reflejen progresivamente su realidad en el mercado inmobiliario.

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      El riesgo para los contribuyentes radica en que el valor catastral constituye una referencia para calcular el impuesto predial.

      Si se eleva ese valor y las reglas fiscales aplicables no compensan el incremento, los propietarios podrían terminar pagando más por sus viviendas, aun cuando sus ingresos permanezcan sin cambios.

      La advertencia adquiere relevancia para las familias de menores ingresos, las personas jubiladas y quienes habitan viviendas que han aumentado de valor por su ubicación, pero que no cuentan necesariamente con mayores recursos para cubrir nuevas obligaciones fiscales. Una actualización administrativa puede tener consecuencias económicas concretas cuando se refleja en el recibo que los ciudadanos deben pagar cada año.

      Durante la discusión legislativa, representantes de 

      PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron también las facultades otorgadas a la Agencia de Transformación Digital para establecer criterios y supervisar la homologación de los sistemas catastrales.

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