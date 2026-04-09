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Apresuran registro de los recién nacidos

Por Rubén Pacheco

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
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Apresuran registro de los recién nacidos

Para garantizar el derecho a la identidad y que esta no se retrase meses o incluso años, en San Luis Potosí, el personal de médicos cirujanos, matronas, o parteras, presentes en el alumbramiento, debe informa del nacimiento dentro de las 24 horas siguientes a la Oficialía del Registro Civil.

La misma regla resulta aplicable para los tutores, la o el jefe familia, en cuyo domicilio se haya registrado el parto.

Lo anterior consta en la reciente reforma legislativa al segundo párrafo del artículo 63 de la Ley de Registro Civil Estado de San Luis Potosí.

Con la digitalización de la atención médica gubernamental, cuando los padres o las madres acuden a un hospital o centro de salud deberán presentar la identificación o CURP del infante, justamente para acceder a la derechohabiencia.

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