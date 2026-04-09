Apretarán a grandes deudores de agua

El alcalde Enrique Galindo Ceballos adelantó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el organismo operador Interapas preparan un mecanismo de cobro más intenso contra grandes deudores, principalmente del sector industrial algunos ubicados en la Zona Industrial, con el fin de mejorar las finanzas del sistema de agua.

Acciones de la autoridad

El edil señaló que existe una franja del sector industrial que mantiene adeudos importantes con Interapas, seguida por el sector comercial, mientras que el consumo doméstico, dijo corresponde a un derecho humano. En contraste, subrayó que el uso del agua en industrias y negocios es un insumo productivo que debe pagarse.

¿Qué declararon las autoridades sobre el cobro?

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Indicó que ya se ha dialogado con el encargado de despacho del organismo para avanzar hacia un esquema de cobro más severo, al considerar que de otra manera Interapas no podrá salir adelante. Añadió que este año se aplicaron programas de descuentos, incluso dirigidos al sector comercial, sin obtener la respuesta esperada, lo que refleja, según dijo, una cultura de no pago en algunos casos, pese a que el sector popular es el que más cumple con sus recibos.