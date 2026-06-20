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Trámite desigual a iniciativas causa quejas en Congreso

Una propuesta de Brisseire Sánchez fue detenida por requerir consulta, mientras otra similar avanzó

Por Ana Paula Vázquez

Junio 20, 2026 11:59 a.m.
A
Brisseire Sánchez López/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Brisseire Sánchez López/Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      Una iniciativa fue frenada por requerir consulta previa, mientras otra con planteamientos similares avanzó en comisiones del Congreso del Estado, lo que abrió cuestionamientos sobre los criterios aplicados por la Coordinación de Servicios Parlamentarios.

      El señalamiento ocurrió durante la sesión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, donde fue aprobado un dictamen promovido por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira para reformar la Ley de Educación del Estado, con el fin de garantizar la permanencia escolar de niñas y adolescentes embarazadas y establecer mecanismos de aviso a instancias como el DIF y la Fiscalía en casos de posibles delitos.

      En ese contexto, la también diputada del PVEM, Brisseire Sánchez López, recordó que ella había presentado una iniciativa con objetivos similares para evitar la deserción escolar por embarazos tempranos, pero que su trámite fue detenido al considerarse que debía someterse a consulta.

      El secretario técnico de la comisión confirmó que la propuesta fue considerada viable en una primera revisión, pero posteriormente Servicios Parlamentarios determinó que requería consulta. Al comparar ambos proyectos, reconoció que existen coincidencias relevantes entre ellos.

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      Ante ello, el presidente de la comisión, Crisógono Pérez López, planteó solicitar una explicación formal al titular de Servicios Parlamentarios, Alejandro Alarcón Villegas, por la aplicación de criterios distintos en iniciativas con contenidos semejantes.

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