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Aprueba Cabildo nuevo Reglamento de Tránsito

Pedaleando SLP denunció incumplimiento de acuerdos

Por Rolando Morales

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Aprueba Cabildo nuevo Reglamento de Tránsito
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      Entre reclamos de colectivos de movilidad por opacidad, acuerdos incumplidos y una presunta simulación en las mesas de trabajo, el Cabildo de San Luis Potosí aprobó por unanimidad la reforma al Reglamento 

      de Tránsito.

      Víctor Hernández, integrante de Pedaleando SLP, cuestionó que el reglamento fuera aprobado sin incorporar las observaciones planteadas por los colectivos durante meses de trabajo con Policía Vial. 

      Señaló que desde septiembre u octubre del año pasado revisaron el proyecto y advirtieron que el documento no reflejaba el espíritu de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, particularmente en la prioridad al peatón, los ciclistas y los usuarios con discapacidad.

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      El colectivo pidió que cada artículo del proyecto estuviera debidamente fundamentado y referenciado con la legislación general de movilidad y seguridad vial, pero, según Hernández, Policía Vial no pudo entregar 

      esa documentación. 

      Por ello, Pedaleando SLP abandonó las mesas alrededor de noviembre de 2025 al considerar que continuar en ellas implicaba "alimentar esa simulación". Entre sus observaciones también señalaron definiciones que, a su juicio, no tenían sustento suficiente en normas superiores, como la relativa a las zonas 30.

      Hernández agregó que posteriormente buscaron a los regidores para solicitar que fueran convocados a mesas de trabajo antes de que el reglamento fuera discutido y votado en comisiones. Sin embargo, afirmó que ese acuerdo tampoco se cumplió y que los colectivos se enteraron hasta este viernes de que el dictamen sería sometido al Cabildo. 

      "El momento de esas mesas de trabajo era previo a la votación y no posterior", reclamó, al señalar que las propuestas para mejorar cruces peatonales, infraestructura ciclista y seguridad vial siguen pendientes.

      El alcalde Enrique Galindo Ceballos minimizó los reclamos durante la sesión y sostuvo que la reforma fue revisada con distintos sectores, no únicamente con colectivos ciclistas. Dijo que también deben considerarse las necesidades de personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes, y destacó que el nuevo reglamento establece una jerarquía para el uso de la vía pública, con prioridad para peatones, personas con discapacidad y ciclistas, además de incorporar disposiciones para motocicletas y vehículos de electrotracción.

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