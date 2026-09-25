Amplían hasta diciembre el testamento a 2 mil pesos en SLP
La campaña estatal ofrece el trámite a precio preferencial en las cuatro regiones
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La campaña Meses del Testamento continuará hasta diciembre en San Luis Potosí, con un precio preferencial de 2 mil pesos por el trámite, informó la Dirección del Notariado.
La titular de la dependencia, Ana Gabriela Juárez Durán, señaló que el programa está disponible en las cuatro regiones del estado. También contempla la elaboración gratuita de testamentos para integrantes de la Guardia Civil Estatal, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja.
Como parte de la campaña, el servicio se llevó a Villa de Guadalupe mediante una feria organizada con el ayuntamiento y otras dependencias. La funcionaria indicó que el objetivo es acercar el trámite a personas que necesitan dejar por escrito cómo se distribuirán sus bienes.
El comunicado estatal no precisa los requisitos para acceder al precio preferencial o a la gratuidad, ni señala si es necesario solicitar cita. Quienes busquen realizar el trámite deberán confirmar esas condiciones con la Dirección del Notariado o con la notaría participante.
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Se aproxima la campaña "Meses del Testamento"
La campaña permitirá ahorrar 6 mil 410 pesos; el trámite será gratuito para cuerpos de seguridad y emergencia
La campaña tiene como antecedente el convenio firmado en marzo de 2025 por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y Juan Carlos Barrón Cerda, presidente del Colegio de Notarios de San Luis Potosí. Entonces se anunciaron testamentos gratuitos para ejidatarios y descuentos para cuerpos de seguridad y rescate. El esquema difundido ahora establece un costo general de 2 mil pesos y gratuidad para integrantes de la Guardia Civil Estatal, Bomberos y Cruz Roja. Anuncian notarios facilidades en diversos servicios
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